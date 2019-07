Vallecrosia, riapre via Roma. Lavori eseguiti nei tempi

Vallecrosia. Riapre stamani, nei tempi stabiliti, via Roma, chiusa dal 17 giugno per lavori sui sottoservizi. A un mese esatto dalla chiusura, come previsto nel cronoprogramma, via Roma torna ad essere percorribile nel doppio senso di marcia.

«Ci scusiamo per i disagi – dichiara l’amministrazione comunale – Ma si è trattato di lavori importanti e non procrastinabili».

[Foto Google Maps]