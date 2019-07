Vallecrosia, Pasta Fresca Morena sponsorizza le pettorine e le magliette della Passeggiata sotto le stelle

Vallecrosia. Pasta Fresca Morena offre dei buoni sconto e sponsorizza le magliette e le pettorine della Passeggiata sotto le stelle, marcia podistica non competitiva a scopo benefico, che andrà in scena il 2 agosto. Quest’anno parte del ricavato sarà infatti devoluto all’ospedale pediatrico G. Gaslini per l’acquisto di attrezzature tecnologiche e diagnostiche, mentre il resto sarà investito per lo sviluppo dell’atletica leggera sul territorio.

La partenza è fissata per le 20.30 presso la rotondina sul lungomare di Vallecrosia. Il percorso si sviluppa in piano lungo la passeggiata mare fino ai Pennoni di Bordighera per poi ritornare indietro verso Camporosso fino all’incrocio con via I Maggio, quindi si esegue un secondo giro, per un totale di 5 km. Per permettere lo svolgimento della manifestazione la strada verrà chiusa al traffico.

Verranno premiati:

– i primi 3 più veloci assoluti Uomini e Donne

– il primo ragazzino M e F (nati 2006-2007)

– il primo bimbo M e F (nati dal 2008 in su)

– il partecipante più giovane e il meno giovane

– il partecipante proveniente da più lontano

– il gruppo più numeroso

Si potrà effettuare la pre-iscrizione con quota ridotta entro il 28 luglio tramite email scrivendo a atleticavallecrosia@gmail.com, contattando il 3485686204 o recandosi presso Dulcis in fundo, in via Giovanni XXIII, tutti i sabati dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. Sarà possibile anche iscriversi il giorno dell’evento dalle 18 (adulti 10€ – nati dal 2006 in su 6€).