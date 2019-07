Vallecrosia, l’associazione di promozione sociale G.R.A.Z.I.E. prosegue il suo operato anche nella stagione estiva

Vallecrosia. L’associazione di promozione sociale G.R.A.Z.I.E. (ora Grazie Don Bosco) sita in Vallecrosia in via Colonnello Aprosio 433, all’interno dell’Opera Salesiana, prosegue il suo operato sul territorio anche nella stagione estiva.

L’associazione con il Centro Don Milani, anche quest’anno, continua la sua azione di sostegno scolastico ed educativo, offrendo alle famiglie e ai minori un servizio di Doposcuola aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. All’interno del Doposcuola opererà personale qualificato che si occuperà di seguire, al mattino, i ragazzi nello svolgimento dei compiti estivi.

Gli studenti verranno divisi in piccoli gruppi in base all’età e alle specifiche necessità. Saranno inoltre presenti alcuni professori che aiuteranno gli studenti nel ripasso e nello studio individuale dei programmi svolti durante l’anno scolastico, qualora sia necessario riprendere spiegazioni e alcuni concetti poco chiari in vista degli esami di riparazione o di un nuovo ciclo di studi.

Il servizio, un aiuto concreto e con costi contenuti, è rivolto a studenti di scuole elementari, medie e superiori; e pone una particolare attenzione ai ragazzi con diagnosi di DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento), iperattività e disattenzione (ADHD). Il personale è adeguatamente formato per fornire loro strategie, di studio e di apprendimento, specifiche e pensate in base alle risorse e ai punti deboli di ciascun bambino e ragazzo.

Il centro è dotato inoltre di computer e software specifici per poter assistere e aiutare questi ragazzi a superare le eventuali difficoltà. Per informazioni e iscrizioni occorre recarsi presso la sede negli orari di segreteria (9 -12 e 16-18) oppure contattare il numero 0184 254046.