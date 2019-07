Vallecrosia. «Sono fortemente alterato perché avete speso dei soldi che sono stati buttati via». Il consigliere di minoranza Fabio Perri ha bacchettato l’assessore Antonino Fazzari per aver installato nelle spiagge libere di Vallecrosia «13 docce solari che la ditta stessa che le vende ha dichiarato essere progettate e testate per i giardini e non per le spiagge e infatti sono già rotte». In consiglio comunale Perri ha accusato Fazzari di aver speso 5mila euro per «docce che verranno portate via dalla prima mareggiata e che non sono idonee all’utilizzo in spiaggia», oltre ad attaccare l’assessore per l’italiano sfoggiato nei commenti su Facebook: «Lo invito a ripassare i congiuntivi», ha detto.

Puntuale la replica dell’assessore: «Non è stato fatto nessun lavoro che poi viene buttato via – ha dichiarato Fazzari – Secondo me avete preso informazioni dalla ditta sbagliata, perché avete chiesto al distributore e non a chi le realizza. Fino a questa mattina non c’è una doccia che ha un problema, a parte i problemi sul rubinetto per i piedi che in alcuni casi è stato utilizzato nel modo sbagliato»·

E sull’italiano utilizzato sui social: «Perri dice che non so scrivere? Vada a leggere negli archivi dove ho lavorato: ci sono libri scritti da me».