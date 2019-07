Vallecrosia, degrado sul lungomare. La segnalazione dei consiglieri Perri, Paolino e Quesada

Vallecrosia. «Liquami, puzza e odori nauseanti fuoriescono dalla foce del Rio Verbone per la presenza di acqua stagnante». La segnalazione arriva dai consiglieri di minoranza Fabio Perri, Emidio Paolino e Christian Quesada.

«Siamo ormai in piena stagione estiva e balneare – dicono – ma questa amministrazione che tanto vuole dimostrare di essere attenta alla cura delle spiagge e del lungomare, nel concreto poi non lo é, e non siamo noi consiglieri di minoranza a inventarcelo oppure trovare i cavilli come ci viene detto: a parlare sono i fatti. Le foto che alleghiamo dimostrano chiaramente una situazione intollerabile per una cittadina di mare e per un’amministrazione che veramente vuole puntare sul lungomare e sulla spiaggia».

Aggiungono i consiglieri: «La foce del Verbone si trova in una situazione veramente penosa e proprio lì ci sono bambini, adulti, turisti che frequentano la spiaggia, ma ci sono anche attività commerciale e pubblici esercizi ed anche i pensionati che giocano a carte. Chiediamo al sindaco che intervenga immediatamente nel pulire la foce del Verbone in maniera decorosa e renderla pulita e salubre senza lasciare un tale biglietto da visita vergognoso».