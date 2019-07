Vallecrosia. Si è concluso ieri il Bell English Camp nella Città della Famiglia. Il camp estivo rivolto ai ragazzi dai sei ai dodici anni si è svolto per due settimane, dal 26 giugno fino al 5 luglio, all’istituto comprensivo Andrea Doria di Vallecrosia.

I giovani iscritti, provenienti anche dalle città vicine, hanno avuto la possibilità di imparare l’inglese praticandolo per otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, seguendo un metodo ludico-didattico, attraverso il quale hanno imparato giocando. Un progetto, ideato da Bell Beyond, che prevede giochi didattici, action songs, attività sportive, laboratori artistici, competitions, attività creative, attività CLIL, traditional english games, attività teatrali e musicali, giochi di logica, storytelling interattivo, water games, treasure hunt per stimolare la produzione orale e motiva dello studente a esprimersi spontaneamente in inglese.

Il camp estivo ha avuto un grande successo: «L’idea, proposta da un’insegnante, è stata approvata dal consiglio d’istituto e così è stato organizzato un camp di inglese, gestito da ragazzi universitari molto preparati e insegnanti di madrelingua che hanno diviso i ragazzi in due gruppi – fa sapere la scuola – Per otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, hanno avuto la possibilità di parlare in inglese e fare attività di giochi e canti all’interno della struttura scolastica e all’aria aperta nel cortile della scuola. Ieri questa bellissima esperienza si è conclusa con due spettacoli preparati dai ragazzi, suddivisi in due gruppi, che hanno messo in scena un musical nell’auditorium della scuola per i genitori. I ragazzi si sono divertiti tanto».

Visto il grande successo di quest’anno la scuola spera che l’iniziativa possa ripetersi anche la prossima estate.