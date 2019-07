Vallecrosia, alla Casa Valdese lo spettacolo teatrale del Reading&Drama di Lilia De Apollonia

Vallecrosia. Venerdì 26 luglio alle 21,15 nel parco della Casa valdese l’evento ideato ed organizzato da Lilia De Apollonia col suo gruppo di teatro, titolo “Donne e uomini: variazioni sul tema”, un recital con musica dal vivo, brani eseguiti al violoncello, pensato appositamente per una serata d’estate,sviluppando un tema tra grandi autori italiani e musica classica e jazz.

Saranno 9 gli attori del gruppo di Lilia, il Circolo Reading & Drama-Ventimiglia, il violoncellista Vittorio Alberti alternerà arie classiche a toni jazz pensati per i monologhi e teatrale, la serata sarà ironica, comica, anche drammatica, per piacere e dare bei momenti al pubblico che da 2 anni arriva ad applaudire il gruppo di amici appassionati di lettura e teatro, prima volta nel parco somaschi, poi quello valdese, le serate del gruppo Reading, con scenografia creata per l’occasione dal maestro bordigotto Fabio Berro ; gli interpreti teatrali del Reading & drama, con Lilia regista ed anche attrice, sono: Paola Bruno, Paola Giolli, Enza Manna, Tina Iavarone, Jacopo Colomba, Fabrizio Clerici,Giancarlo Orengo e Toto Visconti, anche tecnico di palco.

Molte le atmosfere evocate, dall’ottocento ai giorni attuali, 3 duetti e vari monologhi, a presentare la serata, il giornalista Marco Corradi; l’appuntamento si svolgerà nel bel parco, centrale ma poco conosciuto, situato all’interno della casa valdese, che ospita cortesemente l’evento ,un palco immerso nel verde, un omaggio a Franca Valeri, a Dario Fo e Franca Rame, ma anche a scrittori comici come Achille Campanile, o artisti come Jean Cocteau o il grande russo Anton Cechov,il tutto accompagnato da musica dal vivo.

Un appuntamento in una luogo affascinante e centralissima; il tutto ad entrata libera, un evento diverso perché presenta una scelta di vari autori teatrali e musicali uniti da un unico filo conduttore; patrocinato da comune e assessorato vallecrosino, con l’ausilio della casa valdese di Vallecrosia. Gli attori e la regista si muovono per portare cultura e sorriso intelligentemente, a tutte le età, in una notte sotto le stelle; entrata gratuita. Casa valdese via c. Aprosio 255, parcheggio vicino, sul parking del solettone.