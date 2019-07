“Una specie aliena invasiva da contrastare”, a Ospedaletti un incontro informativo sulla vespa velutina

Ospedaletti. La vespa velutina (o calabrone asiatico) continua a far parlare di se. Sarà infatti l’oggetto di un incontro informativi, aperto a cittadinanza e istituzioni, che si terrà giovedì prossimo 18 giugno, dalle 16.30 alle 18.30, nella sala “La Piccola” dell’ex scalo merci in via Cavalieri di Malta.

Il titolo del convegno è “Una specie aliena invasiva da contrastare” e verranno presentati i risultati del progetto europeo “LIFE STOPVESPA”.