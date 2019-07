“Un salto in Centro”, ecco l’estate di Sanremo tra gonfiabili e animazioni

Sanremo. “Un Salto in Centro”, l’estate in piazza Colombo con il parco giochi e gonfiabili è pronta a decollare. E’ stato presentato questa mattina il programma dettagliato che animerà l’isola pedonale che prenderà il via da domani fino al 15 settembre, dalle 20 alle 00:30. Lunedì e martedì, dalle 19.30 alle 20.30, ingresso gratuito per i bambini diversamente abili.

L’inaugurazione ufficiale dovrebbe tenersi domenica alla presenza dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e del consigliere Giuseppe Faraldi. Gonfiabili, attività ricreative, spettacoli e laboratori si alterneranno per tutto il periodo estivo con il seguente programma:

– tutti i lunedì e i mercoledì sino a settembre a partire dal 29 luglio: laboratori ludico-creativi a cura di Federica Morello.

– tutti i giovedì sino a settembre con presentazione sabato 27 luglio: appuntamento con i laboratori didattico-strumentali a cura di “Dimensione Musica Sanremo”. l docenti si alterneranno, nei mesi di luglio e agosto, in una serie di incontri dedicati agli stili musicali moderni con prove sul posto rivolte essenzialmente ai più piccoli che avranno cosi l’occasione di avvicinarsi agli strumenti: Ramon Rossi utilizzerà batteria e percussioni, Roberto Bonazinga basso e contrabbasso, Lorenzo Spinozzi chitarra, Renato Grinda piano e tastiere, Riccardo Sasso piano e tastiere. Manuela Gaslini vocal coach e Devis Pati music computer.

– sabato 10 e 24 agosto: animazione con Glitter Tatoo, tatuaggi con aerografo e truccabimbi a cura di Nina Ateliers.

– sabato 17 agosto: spettacolo teatrale e di animazione a cura del Mago Taz.

-lunedì 19 agosto: spettacolo teatrale e di animazione del Teatro dei Mille Colori.

La ditta vincitrice del bando è Sonny Claudi; mentre l’organizzazione è a cura di Kevin Herzemberger sotto la consulenza di Simona de Melas e il sostegno di Sanremo On che per l’occasione distribuirà delle tessere sconti da poter utilizzare nei negozi convenzionati.

Gli esercenti della zona hanno collaborato per la programmazione degli eventi che prende il nome di “Live in piazza”. Tutte le date: