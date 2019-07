‘Un libro per solidarietà': iniziativa benefica della parrocchia di Bordighera alta

Bordighera. Libri usati messi in vendita per creare un fondo di solidarietà destinato a persone in difficoltà. E’ l’idea di don Luca Salomone che ha creato ‘Un libro per solidarietà’: l’evento in programma dal 4 al 7 luglio, dalle 19 alle 23, presso l’oratorio di San Bartolomeo degli Armeni a Bordighera alta.

E’ prevista l’esposizione di libri e manoscritti. Vendita ad offerta.