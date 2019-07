Trasferimento al Palasalute di Imperia per gli Ambulatori Libera Professione

Imperia. A partire dal 5 agosto tutti gli ambulatori dedicati all’attività di Libera Professione Intramoenia, oggi presenti presso la sede di via Diano Calderina ad Imperia, saranno trasferiti presso il Palasalute di Imperia di via Acquarone, 9.

Tale riorganizzazione consentirà di rendere ancora più completa l’offerta di servizi presenti in unica sede presso il Palasalute, polo di riferimento imperiese per le prestazioni ambulatoriali sanitarie, facilmente accessibile e dotato di ampio parcheggio dedicato. Gli ambulatori della libera professione saranno collocati presso nuovi spazi disponibili nella struttura di Via Acquarone, in locali progettati e realizzati secondo le più moderne logiche ergonomiche ed eco-friendly.

Nell’ambito della riorganizzazione aziendale, la direzione pianificherà nei prossimi mesi la nuova destinazione d’uso dei locali di Via Diano Calderina. Con l’occasione si ricorda che l’Attività Libero Professionale Intramoenia dell’ASL1 offre la possibilità di effettuare prestazioni sanitarie a pagamento, attraverso la scelta diretta dello specialista a cui affidare le proprie cure e di prenotare la prestazione senza impegnativa del Servizio Sanitario Nazionale, contattando il numero telefonico 0184 536 400, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 .00 alle 15.30.