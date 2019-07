Bordighera Alta sempre più vivace e attrattiva. Tra i ristorantini e i piccoli bistrot della città vecchia lo scorso giugno Lorenzo e Alessandra Marzola hanno inaugurato il deluxe bazaar Twenty Cabane.

In via Dritta 20, la nuova attività dello storico titolare della boutique Twenty in corso Italia e della moglie, creatrice, per altro, della linea di abbigliamento su misura J’ai Perdu Ma Jupe, è nata con l’idea di regalare esperienze inedite, accompagnando residenti e turisti nelle loro passeggiate serali fra i caratteristici carruggi.

Spigano i Marzola: «“Ti è mai successo di sentirti altrove?”. Questo è il concetto d’ispirazione di Twenty Cabane che racchiude articoli originali e unici, con un costante punto in comune: l’artigianato. Da noi è possibile trovare piatti, gioielli e bijoux, abbigliamento, borse e scarpe, teli mare, accessori e biancheria per la casa tutto rigorosamente fatto a mano. Saremo aperti soltanto la sera, dalle 19 alle 23.45 di ogni giorno».