Torneo Sanremo Beach Soccer, al via i quarti di finale

Sanremo. Stasera dalle 20 cominciano i quarti di finale al K-beach con le migliori 8 squadre che andranno a delineare le due semifinali di domani sera.

Da stasera si farà proprio sul serio, con eliminazione diretta, in quanto tutte le squadre favorite e che si dimostreranno più forti passeranno alla fase finale. Intanto, la classifica dei capocannonieri dopo i gironi eliminatori vede in testa come miglior capocannoniere Brizio con 17 reti, a seguire Gallo e Scalzi con 15 reti e Ciancio, 13 reti.

I premi si avvicinano e il divertimento prosegue. Tutte le sere fino a sabato, K beach aperto al pubblico, dJ set e sabato sera gran finale con premiazioni e ospiti.