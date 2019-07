Torna Transalp Experience da Limone a Sanremo, 95 km in sella alla bicicletta lungo l’antica Via del sale

Partenza da Limone e arrivo a Sanremo, 95 km in sella alla bicicletta lungo l’antica Via del sale, in uno scenario mozzafiato. Sono questi gli ingredienti della Transalp Experience, manifestazione cicloturistica promossa dalla rete di imprese Limone On in collaborazione con La Via del Sale A.S. Dilettantistica, in programma per sabato 13 luglio.

I ciclisti affronteranno otto ore di pedalata per raggiungere il mare in mountain bike o e-bike, divisi per gruppi omogenei e accompagnati da istruttori specializzati. L’edizione 2019, poi, prevede nuovi percorsi rimodulati in modo da rendere più fluide le traversate.

La Transalp Experience rappresenta l’evento clou dell’E-Bike Festival, che con il suo Expo Village sarà presente a Limone da venerdì 12 a domenica 14 luglio. Tre giorni di full immersion nel mondo della bici elettrica, la cui introduzione ha trasformato il modo di muoversi su due ruote e riscritto il mondo della mountain bike “muscolare”, rendendola accessibile a un pubblico più ampio senza snaturarne il suo concetto di base. Una vera e propria rivoluzione che permette a chiunque di avvicinarsi a questo sport e promuove una mobilità a ridotto impatto ambientale.

Per tutto il weekend nel centro storico saranno allestiti gli stand dei migliori marchi di e-bike ed accessori, per presentare in anteprima le novità a pedalata assistita 2020. Inoltre, sarà possibile avvicinarsi al mondo della bici elettrica con test di prova gratuiti guidati da esperti istruttori su circuiti dedicati.

Tra le proposte dell’E-Bike Festival, venerdì 12 luglio uno spettacolare circuito in notturna di tre ore nei dintorni di Limone, con aperitivo e dj set alla partenza e rientro in paese per la polentata finale. Per gli amanti del cibo da non perdere domenica 14 luglio la Gourmet Bike Cup, tour enogastronomico di 32 km con tappe nelle baite e rifugi della zona per degustare i piatti della tradizione piemontese.

Info e iscrizioni: www.limone-on.com - Elio Bottero 329.2708075, Simona Bestetti 349.4642416.