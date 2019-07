Sanremo. Ginnastica artistica, ritmica, vela, canoa, tennistavolo. Sono solo alcune delle attività sportive in cui dall’8 al 12 e dal 15 al 19 luglio i giovani della Città dei Fiori potranno cimentarsi all’Educamp Coni.

Spinta dalla convenzione con l’A.S.D. Ginnastica Riviera dei Fiori e Nuova Lega Pallavolo Sanremo, con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio, la seconda edizione del campus multidisciplinare estivo del Comitato olimpico nazionale italiano vanta tante novità.

Confermato il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori quale sede operativa che ospiterà le attività indoor proposte il lunedì, mercoledì e venerdì, mentre nei restanti giorni della settimana le discipline outdoor si svolgeranno, rispettivamente, presso i Circoli Vela e Canottieri e il Polo Sportivo di Pian di Poma.

Aumentata, anzi raddoppiata a seguito delle numerose richieste, la durata: due settimane per un totale di circa 120 bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni che inizieranno le attività alle 8.15 di ogni mattino e le termineranno alle 17. A seguirli, educatori sportivi Coni Liguria – Imperia insieme ai tecnici delle associazioni sportive coinvolte.

Come hanno spiegatogli organizzatori, «il progetto – di respiro nazionale – vuole promuovere attraverso l’attività fisica e motoria la diffusione di principi come il rispetto dell’individualità, del gruppo, delle regole e di valori quali la socializzazione e l’integrazione. I partecipanti avranno la possibilità di sperimentare diverse discipline pre-sportive e sportive con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età: ginnastica artistica e ritmica, trampolino elastico, vela, canoa, atletica, judo, kick boxing, pallavolo, basket, rugby, softball, baseball, tennistavolo. Non mancheranno attività educative e ricreative».

Particolarmente soddisfatto dell’iniziativa l’assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Sindoni che sottolinea: «oltre all’aspetto sportivo a cui tengo molto ci sarà anche l’aspetto educativo. Senza dimenticare che l’Educamp è anche un valore sociale per le famiglie che lavorano».