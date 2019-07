Sanremo. Non si sono fermati alla sola via Matteotti i topi d’appartamento che, nella mattinata di venerdi scorso 26 luglio, hanno tentato di svaligiare alcuni appartamenti di un palazzo nella centralissima via dello shopping. Ma adesso sembra abbiano un volto ed un’identità precisa.

In quel caso il furto non si era concretizzato. Al contrario, lo stesso giorno verso le 13, i ladri sono riusciti nel loro intento in via Gaudio, nell’abitazione di una coppia di commercianti cinesi. Il modus operandi sembra essere sempre lo stesso: “puntare” una casa, assicurarsi che non ci si nessuno all’interno, oscurare gli spioncini con il mastice e poi forzare la porta d’ingresso per accedere all’interno.

Nell’episodio di via Gaudio (ma sembra abbiano colpito anche in altre vie del centro) dall’appartamento (messo letteralmente a soqquadro) sono stati rubati alcuni gioielli, una borsa ed un orologio entrambi di marca per un valore complessivo di circa 1200 euro. La casa era però videosorvegliata e sembra che i due ladri fossero una coppia di giovani romeni già noti alle forze dell’ordine. Delle indagini si occupano sia polizia che carabinieri.



[Video fornitoci dall’inquilino cinese che lo ha realizzato al ritorno in casa]