Tim Cup 2019/2020: la Sanremese pesca il Ravenna

Sanremo. Sarà il Ravenna l’avversario della Sanremese del primo turno eliminatorio di TIM CUP: il sorteggio, che si è svolto oggi pomeriggio nella sede della Lega in via Rosellini a Milano, ha messo sulla strada dei biancoazzurri la compagine romagnola allenata da Luciano Foschi. La gara si giocherà allo stadio “Bruno Benelli” di Ravenna domenica 4 agosto 2019, presumibilmente in notturna (l’orario è da definire).

In base al tabellone, la vincitrice di Ravenna-Sanremese affronterà nel turno successivo il Chievo Verona e, a seguire, chi passerà il turno incontrerà il Cagliari.

“Siamo contenti di incontrare il Ravenna – dichiara il proprietario della Sanremese Calcio Marco Del Gratta – è un club blasonato e sicuramente verrà fuori un incontro interessante. Noi cercheremo di prepararci al meglio e di arrivare alla sfida in piena forma. L’importante è fare bella figura e portare in alto il nome della Sanremese. Poi tutto quello che verrà in più sarà di guadagnato“.

“Sicuramente è una sfida stimolante – dichiara il direttore generale Pino Fava – con una società di prestigio che sarà subito un banco di prova importante per tastare le nostre ambizioni in campionato. La serie C è molto diversa dalla serie D, ma non partiamo battuti e proveremo a non lasciare nulla di intentato, anche se naturalmente il Ravenna parte con i favori del pronostico“.