Testacoda in autostrada tra Arma e Imperia, spavento per due giovani

Taggia. Mobilitazione di soccorsi ieri sera, intorno alla mezzanotte, per una coppia di ragazzi rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto sul tratto dell’Autofiori che separa Arma e Imperia.

Precisamente al chilometro 117, l’ambulanza e una pattuglia della polizia del locale commissariato di Sanremo, con il supporto della stradale, sono intervenuti per mettere in sicurezza gli occupanti, risultati fortunatamente illesi.

A preoccupare le forze dell’ordine è stata la posizione di pericolo in cui era stato segnalato il veicolo, che si trovava all’uscita di una galleria, in un punto semi cieco che sarebbe potuto essere particolarmente pericoloso per chiunque sopraggiungesse a notte inoltrata.

Il conducente del mezzo, giovane ventenne, avrebbe perso il controllo a causa di un colpo di sonno, andando a sbattere prima sulla sinistra del marciapiede del tunnel per poi arrestato la corsa del veicolo dopo alcune decine di metri nel senso opposto di marcia.