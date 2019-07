Terribile schianto sul rettilineo di Riva Ligure. Gravissimo giovane in scooter

Riva Ligure. Un sedicenne della zona in sella a uno scooter è rimasto gravemente ferito in uno scontro avvenuto contro un furgone Vito Mercedes-Benz intorno alle 0,40 sul rettilineo dell’Aurelia, all’intersezione con via Ortassi.

Stando a una prima ricostruzione, l’impatto tra i due mezzi è stato talmente violento da far rovesciare sul fianco il furgone.

Ad avere la peggio è stato il giovanissimo scooterista che ha riportato diverse fratture e all’arrivo dei soccorsi era incosciente. E’ stato accompagnato in ospedale in codice rosso di massima gravità. Illeso il conducente del furgone.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo, il personale sanitario del 118, due ambulanze (Volontari Soccorso Sanremo e Croce Verde di Arma) e alcuni volontari fuori servizio che si trovavano sul posto e si sono fermati ad aiutare. Durante i soccorsi, durati circa 40 minuti, e i rilievi della polizia stradale, l’Aurelia è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni.