Sanremo. Un fuoriclasse del tennis. È Mirko Lagasio, 16 anni e un talento da professionista come sabato scorso ha potuto ammirare l’ampio pubblico del Torneo internazionale di Mestre. Sotto un sole cocente di 36 gradi, il giovane atleta sanremese ha battuto nella finale il laziale Silvio Mencaglia in due set con il punteggio di 6-3 6-2.

Tanto orgoglio per Lagasio che dal mese di gennaio si allena presso la MTA – Milano Tennis Academy, nel cui circolo, come se fosse già all’università, vive da solo condividendo un appartamento insieme a due di maestri.

Ma per lui il tennis è tutto e da quando si è trasferito sta conquistando grandi soddisfazioni: in appena tre mesi si è imposto in altre due competizioni mondiali: a Fossano ha vinto il suo primo doppio in coppia con un ucraino, mentre a Crema è arrivato in semifinale con un bulgaro facendo gli ottavi nel singolo. Tra le altre, è anche da ricordare la vittoria allo Junior Next Gen che si è disputato a marzo ad Alassio.