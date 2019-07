Temporali e possibili grandinate, nelle Alpi Marittime francesi è allerta meteo

Météo France ha diramato l’allerta meteo “gialla” per temporali nel dipartimento di oltre confine delle Alpi Marittime. Secondo quanto riportato su Nice-matin durerà dalle 12 alle 22.

La Costa Azzurra non dovrebbe essere coinvolta ma per il suo entroterra si prevedono rovesci anche intensi. Non si escludono grandinate localizzate.