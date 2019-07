Imperia. Girano l’Italia a bordo di un camper per ripulirla dai mozziconi di sigaretta e presto faranno tappa in provincia di Imperia.

Edoardo Manza, 24 anni, e Valentina La Cara, 22, originari rispettivamente di Biella e Torino, hanno lasciato un lavoro a tempo indeterminato in un negozio di telefonia per dedicarsi a un progetto che avevano a cuore da tempo: liberare città, spiagge e fiumi dai rifiuti conducendo una vita improntata all’ecologia.

In coppia da tre anni, sono partiti lo scorso febbraio da una piccola cittadina della provincia di Vercelli, Borgosesia. Hanno così raggiunto la Liguria dirigendosi poi verso il Sud Italia: il Lazio, la Campania e, successivamente, di nuovo al Nord. Ora sono in Toscana, a Follonica, e dopo una tappa obbligata a Savona dove hanno già in programma un’azione, dall’inizio della prossima settimana stazioneranno per circa un mese a Bussana dove lui ha già vissuto in passato.

«Siamo entrambi degli appassioni viaggiatori – racconta Edoardo –. In questi anni abbiamo risparmiato e grazie a un’offerta abbiamo acquistato un vecchio camper che ci sta portando su e giù per il Paese. Non ci siamo prefissati una scadenza: il nostro obiettivo è viaggiare il più a lungo possibile, conoscendo e vivendo i luoghi dove scegliamo di fermarci, aiutando il Pianeta. In ognuna delle nostre tappe organizziamo azioni di pulizia per sgomberare le città da rifiuti e, soprattutto, mozziconi di sigaretta. Vogliamo dare un senso il più ecologico ed ecosostenibile possibile al nostro viaggio, riducendo al minimo spese, consumi e sensibilizzando le persone sull’importanza della cura e della salvaguardia della Terra».

Ad accompagnare Edoardo e Valentina nella loro missione green una cagnolina, Bubble, il cui nome ha ribattezzato l’intero progetto. «Stiamo documentando la nostra esperienza sui social. Il nostri canali YouTube e Instagram si chiamano “Viaggiandoconbubble”. Qui carichiamo foto e video dove mostriamo le bellezze d’Italia e, al contempo, le sue problematiche ambientali. Abbiamo fatto tante riprese dove siamo all’opera, come a Vercelli dove siamo riusciti a raccogliere 11mila mozziconi in sole 2 ore. L’iniziativa sta riscuotendo un discreto successo, ci seguono in tanti e diverse aziende si sono proposte di sponsorizzarci, come il noto brand di sigarette elettroniche Smoke. Abbiamo anche aperto una raccolta fondi, tramite la quale chiunque può sostenerci».

Ad oggi la giovanissima coppia ambientalista ha raccolto oltre 50mila mozziconi di sigaretta e un quantitativo incalcolabile di rifiuti abbandonati, tra plastica e lattine. Nella frazione sanremese resteranno fino a settembre. Un mese in cui contano di muoversi in treno per tutto l’arco ligure e passare in rassegna il maggior numero di località, compresi i piccoli borghi. Il loro lavoro, tuttavia, sara principalmente concentrato nell’Imperiese, a cominciare dalla centralissima via Matteotti a Sanremo, dove fra qualche giorno li vedremo insieme alla loro cagnolina armati di guanti e sacchetti.