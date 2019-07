Taggia, Unogas si espande e diventa operatore unico di luce, gas e servizi di efficienza energetica

Taggia. Unogas si espande e rafforza la sua presenza nell’erogazione di servizi energetici a clienti del settore residenziale completando la sua offerta nel mercato dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili

Il gruppo con sede operativa a Taggia, leader nella fornitura di gas e energia elettrica, ha infatti acquisito attraverso la controllata Unotech il ramo d’azienda degli utenti privati di Cnp – Combustibili Nuova Prenestina. L’esperienza dell’impresa romana specializzata nella gestione e manutenzione di impianti tecnologici e nell’erogazione di servizi energetici e di efficientamento nell’ambito delle utenze domestiche arricchirà i servizi di Unogas che, sempre mediante Unotech, ha successivamente inglobato Geu Impianti: società della provincia di Pisa attiva nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili con un fatturato annuo di circa 20 milioni di euro. La campagna di acquisizione ha compreso anche la controllata Geu Energia che fornisce gas e energia elettrica proveniente solo da fonti 100% rinnovabili e opera nel settore delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica. Con l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 un fatturato aggregato di 60 milioni di euro nel settore dei servizi energetici, anche in questo caso il know-how dell’impresa toscana completerà il campionario di prodotti delle società del gruppo presieduto da Walter Lagorio, Unotech e Unoeng,

Come si legge in un una nota stampa, le operazione si inseriscono «nel piano di sviluppo strategico di Unogas che si propone come operatore integrato di luce, gas e servizi di efficienza energetica. Un gruppo capace di soddisfare le esigenze e le aspettative della clientela attraverso l’individuazione delle migliori soluzioni per l’erogazione di servizi energetici, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti stabiliti, all’integrità degli impianti installati, alla tutela dell’ambiente, al contenimento dei consumi e dei costi sostenuti da imprese e famiglie».