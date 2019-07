Taggia. Il tabiese Loris Guerrini del Guerrini Racing Team, nel fine settimana ha partecipato alla 4ª prova del campionato italiano velocità salita ad Isola del Liri a Frosinone portando a casa un ottimo risultato.

«La Poggio Vallefredda è stata una gara molto combattuta – racconta Loris Guerrini – Ho vinto gara uno per solo un millesimo sul secondo e mezzo, secondo sul terzo, mentre in gara due ho finito terzo dopo due errori che mi hanno fatto perdere 1.5 secondi. Ho concluso la gara in seconda posizione allungando in campionato di un solo punto, ma meglio di niente. Torniamo a casa soddisfatti».

Il prossimo appuntamento per il giovane pilota sarà tra due settimane in provincia di Bologna per la Molino del Pero-Monzuno.