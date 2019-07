Taggia. Il tabiese Loris Guerrini del Guerrini Racing Team domenica ha partecipato alla 5ª prova del campionato italiano salita: la Molino del Pero-Monzuno.

«Weekend da incorniciare visto che sono riuscito a fare pole position vittoria di gara uno e vittoria di gara due – racconta Loris Guerrini – Ma la cosa che mi ha reso più contento è il risultato nell’assoluta: in gara uno sono riuscito a fare 18esimo assoluto mentre in gara due 14esimo assoluto con le gomme da pioggia ma con l’asfalto asciutto. C’è stato un piccolo rovescio e l’asfalto si è poi asciugato subito. Comunque ho raggiunto un ottimo risultato per un 125. Un ringraziamento va a tutti quelli che mi supportano».

Il prossimo appuntamento per il giovane pilota sarà ad agosto con la Gragnana-Varliano.