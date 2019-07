Taggia, la UIL Liguria organizza una tavola rotonda su “Contratti: da pubblico a privato in sanità”

Taggia. Mercoledì 3 luglio alle ore 9,30 presso la Villa Boselli di Arma di Taggia, organizzata dalla UIL Liguria e dalla UIL FPL Ponente Ligure, si terrà una Tavola Rotonda dal titolo “Contratti: da pubblico a privato in sanità”.

Dopo i saluti del segretario generale della UIL Liguria Mario Ghini, discuteranno dell’argomento Antonio Foccillo segretario nazionale UIL, Marco Scajola assessore regionale, Milena Speranza segretario generale Uil Fpl Ponente Ligure,

Mario Conio sindaco di Taggia e Marco Damonte Prioli direttore generale ASL 1 Imperiese. Moderatore sarà il segretario confederale Uil Liguria Alfonso Pittaluga.

L’evento rientra nel ciclo della campagna “Liguria in Salute?” ideata da Uil Liguria che si pone come obiettivo il dialogo tra i diversi settori economici e sociali sul territorio per comprendere al meglio lo stato di salute della Liguria per progettare, insieme, crescita, sviluppo, buona occupazione. Il monitoraggio che verrà avviato da qui ad un anno, permetterà di

comprendere quali siano le dinamiche che muovono i cittadini nella richiesta dei servizi in questa regione. Attraverso lavoro, servizi, industria e sanità la UIL cercherà di comprendere i punti di caduta e di sviluppo della Liguria, sempre in un’ottica di crescita.