Taggia. Oramai per il comune tabiese è un appuntamento ricorrente. Prestigioso e significativo per una cittadina rivierasca: l’assegnazione della “Bandiera Blu” da parte del FEE (Foundation for Environmental Education) Italia.

Ieri sera, a partire dalle 21.30, in piazzale Chierotti ad Arma, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna alla fine della quale il vessillo è stato innalzato. All’evento erano presenti, oltre al sindaco Mario Conio e altri esponenti dell’amministrazione comunale, anche i titolari di molti stabilimenti balneari armesi.