Taggia, al via la campagna di Uil Liguria per verificare lo stato di salute in regione

Imperia. “Liguria in Salute?” è la campagna ideata da Uil Liguria, in particolare dai dipartimenti socio-sanitario e delle politiche attive del lavoro, seguiti dal segretario confederale regionale Alfonso Pittaluga, che si pone come obiettivo il dialogo tra i diversi settori economici e sociali sul territorio per comprendere al meglio lo stato di salute della Liguria per progettare, insieme, crescita, sviluppo, buona occupazione.

Appuntamento a Taggia domani mercoledì 3 luglio alle 9,30 presso Villa Boselli – Via Boselli 2. Il tema trattato sarà “Contratti: da pubblico a privato in sanità. Manuale di istruzione”.

Il programma. Introduce e modera: Alfonso Pittaluga, segretario confederale regionale Uil Liguria. Saluti: Mario Ghini, segretario generale UIL Liguria – Ne discutono: Mario Conio, sindaco di Taggia – Milena Speranza, segretaria generale Uil Fpl Ponente Ligure – Marco Damonte Prioli, direttore generale Asl 1 Imperiese – Marco Scajola, assessore Regione Liguria – Antonio Foccillo, segretario nazionale Uil.