Imperia. Allerta gialla per temporali sull’Imperiese a partire da ieri pomeriggio? Per Achille Pennellatore c’è bisogno di chiarezza dopo gli ultimi messaggi ufficiali diramati dall’Arpal.

«Facciamo, anzi, faccio un po’ d’ordine per Imperiese e Costa Azzurra: dalle 13 alle 22 di oggi – spiega il meteorologo – domenica, sarà codice giallo solo per l’entroterra per possibili temporali. Dalle 22 fino alle 03 della notte successiva sarà codice verde ovunque.

Dalle 03 della notte e fino a domani pomeriggio, lunedì, sarà nuovamente giallo per nuovo rischio temporalesco e questa volta potrà essere interessato anche qualche tratto di costa e mare aperto. Non saranno fenomeni pericolosi, quindi, secondo me – prosegue Pennellatore – il giallo basta e avanza sulla costa, tutto giusto invece per l’entroterra. Alcuni tratti di costa potrebbero anche restare all’asciutto o quasi.

Questo, da Cannes a Capo Mele. Da Capo Mele verso levante, per favore consultate Limet. Da lunedì pomeriggio, risolutivo verde».