Sul lungomare di Taggia tornano le “Stelle dello Sport”

Arma di Taggia, una fucina di “Stelle dello sport”. Questa sera in piazza Chierotti è prevista la terza edizione della manifestazione tributo agli sportivi locali. «La serata dedicata a Simone Parodi - commenta il consigliere Raffaello Bastiani -, un ragazzo cresciuto qui ad Arma tra di noi e che ha vinto tantissimo, vari campionati, una Coppa Italia, una supercoppa italiana ed una Coppa CEV, la medaglia di bronzo al campionato europeo 2003.

In cinque annate, si aggiudica due scudetti e due Supercoppe italiane; con la nazionale vince la medaglia di bronzo sia ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra che alla World League 2013 e 2014, oltre alla medaglia d’argento al campionato europeo 2013. A seguire tantissimi premi per i ragazzi che si sono messi in risalto per i risultati e l’impegno profuso nello sport».

Tra i premiati un campione del mondo, un campione europeo e moltissimi ragazzi che partecipano a gare di rilievo nazionale e regionale, nonché diverse menzioni speciali tra cui il nostro Fabio Fognini che è entrato nella top ten dei migliori tennisti al mondo.