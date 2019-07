Sanremo. Tutto pronto per la pri.s edizione della “Sanremo Vertical TRI”. La partenza é prevista per il prossimo 27 luglio alle 8 dall’ultima spiaggia della Cittá dei Fiori al confine con Arma si nuoterà per circa 1800 m in direzione Arma fino all’ultima scogliera. Si rientrerà sulla terra ferma all’altezza del circolo velico tempo max stimato 50’

Poi inforcheranno le bici e pedaleranno fìno a Triora ( poco oltre direzione passo della Guardia) per circa 38km e 1200m di dislivello, tempo max stimato 2h.

Dunque lasceranno le bici e a piedi si dirigeranno a passo Della Guardia, passo Garlenda , vetta Saccarello per atti 10km e 1000 m di dislivello.

La manifestazione come edizione zero non prevederà classitìca ma solo un certificato da F inisher .

I partecipanti saranno 50 Atleti tutti invitati che daranno poi un feedback che servirà poi per realizzare [a gara vera e propria che si terrà l’anno prossimo.

Questo evento oltre al puro evento sportivo vuole essere un veicolo pubblicitario per il nostro territorio, unire con una linea immaginaria Sanremo al Saccarello attraversando la magnifìca valle Argentina è una scommessa, se tutte le amministrazioni come già stanno facendo continueranno a supportare la manifestazione potrebbe diventare un appuntamento dall’appeal irresistibile per centinaia di atleti, dunque conseguentemente turismo e visibilità per il nostro territorio.

In ultimo non per importanza è stata scelta la Vetta del Saccarello perché montagna simbolo delle Alpi Liguri , perche’ montagna che unisce 2 regioni e due nazioni.

I comuni attraversati dalla Manifestazione sono:

Sanremo

Taggia-Arma

Badalucco

Montalto

Molini

Triora

Ognuno di questi ha dato disponibilità e aiuto nell’organizzazione.