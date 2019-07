Vallecrosia. «In qualità di cittadino volevo esprimere a nome mio e di tanti altri cittadini e commercianti il pensiero relativo all’organizzazione della manifestazione chiamata Street food. Sono totalmente contrario ed è per nulla costruttivo» – dichiara un cittadino, Antonio Lapergola, riferendosi alla manifestazione in via Cristoforo Colombo che dal 19 al 21 luglio ha attirato cittadini e turisti desiderosi di assaggiare i piatti proposti dai vari stand.

«Incomprensibile come in una cittadina come Vallecrosia l’assessore al turismo e al commercio non abbia pensato che questa festa sia un danno piuttosto che un bene. Bordighera, Ventimiglia e Camporosso invece sono molto più attenti perché preservano i commercianti locali. Hanno fatto lo street food ma con tutte le attività della città e con grande partecipazione, Vallecrosia non poteva fare lo stesso? Invece di fare incassare soldi a chi viene da fuori e non lascia nulla in città? Cari amministratori e caro assessore basta copiare, se non si riesce allora cambiate hobby».