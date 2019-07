Storia, suoni e sapori di Liguria nel borgo di Taggia. Domenica 7 luglio il centro storico del paese ai piedi della Valle Argentina accoglierà residenti e turisti con tre eventi che omaggiano le eccellenze liguri.

In piazza 4 Novembre i Liguriani porteranno in scena “Suoni dai mondo liguri” (ore 21.15); in piazza Garibaldi, invece, si potrà scoprire la storia genovese “O lidin, o lidin o lidena” con Vladi dei Trilli (ore 21.45); mentre in piazza Eroi Taggesi Napo Trio canterà De Andrè per “Bocca di rosa e altri racconti…”

A loro volta i ristoranti locali proporranno specialità tabiesi e liguri (dalle 19.45).