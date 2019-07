Stanziati 2,3 milioni di euro per master e percorsi di alta formazione, Cavo: «Un sostegno concreto ai laureati»

Genova. Regione Liguria, su proposta dell’assessorato alla Formazione Professionale, ha stanziato 2,3 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per erogare voucher fino a 7.800 euro per i laureati liguri che vogliono iscriversi a un master, e fino a 3.900 euro per chi sceglie un corso di Alta Formazione della durata minima di 200 ore. Per beneficiare del provvedimento è necessario avere non più di 35 anni ed essere residenti in Liguria.

L’intervento in materia di formazione professionale, denominato ‘Specializzarsi per competere’, rientra nel più ampio quadro dei dispositivi attuativi del Pacchetto Giovani. La concessione di Voucher individuali per la partecipazione a corsi di Alta formazione e a Master di I e II livello, risponde all’esigenza di facilitare l’accesso dei giovani laureati liguri a un’offerta formativa che coniughi lo sviluppo di conoscenze specialistiche con l’acquisizione di competenze altamente professionalizzanti.

«Nella strategia disegnata da questa amministrazione – spiega Ilaria Cavo, assessore all’Istruzione e alla Formazione di Regione Liguria – La formazione avanzata diventa un formidabile acceleratore nel perseguimento degli obiettivi di crescita nella vita professionale e questo provvedimento ne è una chiara dimostrazione. L’obiettivo è quello di dare un sostegno e un’opportunità concreta ai laureati che vogliono specializzarsi.

Non vogliamo trattenere nessuno all’interno della nostra regione, perché è giusto che i giovani possano fare esperienze lontano da casa (tanto è vero che i voucher potranno essere spesi anche per master e corsi di alta formazione al di fuori dal nostro territorio), ma nell’assegnazione dei punteggi ci è sembrato corretto inserire una premialità per chi decide di effettuare la sua specializzazione in Liguria. Il provvedimento si inserisce nel solco della linea seguita sino a qui da Regione Liguria in materia di formazione: vogliamo continuare a investire nei nostri giovani per garantire lo sviluppo di figure professionali che siano in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, indirizzando la formazione verso i fabbisogni del tessuto imprenditoriale per aumentare i livelli occupazionali».

Per i corsi di Alta Formazione ed i master possono richiedere il voucher, i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

– Laurea triennale/diploma accademico di primo livello, Laurea specialistica/Magistrale, Laurea specialistica/ Magistrale a Ciclo Unico, Diploma accademico di secondo livello o Laurea Vecchio Ordinamento, anche conseguiti all’estero;

– Residenza in Regione Liguria;

– Età sino ai 35 anni (34 anni e 364 giorni);

– risultanti ammessi o iscritti al Master/corso di Alta formazione per il quale si richiede il finanziamento ovvero che trasmettano a Regione Liguria dichiarazione di interesse al Master/corso prescelto e, successivamente all’eventuale riconoscimento del voucher, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di assegnazione, la domanda di iscrizione presentata al soggetto erogatore.

Le graduatorie per poter accedere al contributo saranno definite sulla base di una serie di criteri che comprendono tra le variabili il voto di laurea e il reddito ISEE; saranno inoltre avvantaggiati gli studenti che vivono nell’entroterra ligure e quelli che decideranno di seguire un corso di alta formazione o un master realizzato sul territorio della Regione Liguria.

Le richieste potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2019 ed è prevista comunque la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di voucher nel caso in cui a tale data non fossero state esaurite le risorse.

Per ogni informazione ulteriore consultare il sito www.regione.liguria.it