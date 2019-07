Spostamento delle Pascoli, benefattrice russa dona contributo per realizzare la scuola provvisoria

Sanremo. Una benefattrice di nazionalità russa si è offerta di contribuire a proprie spese al progetto di scuola provvisoria che il Comune vuole installare, per mezzo di moduli prefabbricati, sulla passeggiata del Sud Est, in maniera tale da poter garantire il regolare avvio delle lezioni per le medie delle ex Pascoli di corso Cavallotti.

La notizia è emersa ieri a margine della commissione consiliare che ha discusso del piano di trasferimento delle classi in corso Salvo d’Acquisto. Per venire incontro alle esigenze degli studenti e aiutare Palazzo Bellevue nel sostenere questa spesa imprevista, la signora, di nazionalità russa ma vicina per affetti e lavoro alla Riviera dei Fiori, il cui nome rimane al momento riservato, aveva espresso le proprie volontà nel corso della scorsa settimana e dovrebbe a breve firmare l’accordo per la cessione del contributo privato.

I costi complessivi a cui l’amministrazione Biancheri è dovuta andare incontro per far fronte all’emergenza ammontano a 612 mila euro, dei quali la filantropa ne coprirà una buona parte di tasca propria, mentre a carico del Comune rimarranno le spese per l’allaccio dei servizi e altri oneri accessori.

Un gesto di generosità inaspettato che non poteva arrivare in un momento migliore per la Città dei Fiori e che senza dubbi non passerà inosservato.