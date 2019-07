‘Spese pazze’ in Liguria, Corte dei Conti condanna ex vicesindaco di Imperia

Genova. L’ex vicesindaco di Imperia ed ex consigliere regionale Alessio Saso è stato condannato per danno erariale dai giudici della Corte dei Conti della Liguria nell’ambito della cosiddetta inchiesta sulla spese pazze in consiglio regionale: dovrà risarcire la Regione di oltre 33mila euro. Condannato, a pagare la stessa cifra anche il consigliere Vincenzo Plinio.

Angelo Barbaro e Franco Rocca sono stati invece condannati a pagare un risarcimento di oltre 18 mila euro.

La procura contabile contestava ai quattro l’illegittimo utilizzo dei contributi erogati nel 2008 dalla Regione per il funzionamento dei gruppi. All’epoca Saso e Plinio facevano parte di Alleanza Nazionale; Rocca e Barbero erano nel gruppo ‘Per la Liguria nel PDL’.

Le spese contestate riguardano principalmente quelle di ristorazione, trasporti, telefoniche, abbigliamento giudicate strettamente personali. Per quanto riguarda Saso e Plinio i giudici sottolineano come “la maggior parte delle spese contestate sono per esborsi in occasioni conviviali, chiaramente di natura privata. E’ evidente che un pranzo o una cena non acquistano natura politica e non possono essere a carico della collettività”.