Sanremo. Non è passata neanche una settimana (era il 3 luglio) dalla loro istallazione e già almeno due di questi sono stati vandalizzati. Si parla dei “Velo Ok”, i grossi cilindri arancioni che sono stati istallati in diverse vie della Città dei Fiori con funzione deterrente per chi pesta trotto sul pedale dell’accelleratore, come sulla manetta della moto.

Due di questi, dicevamo, sono stati oggetti dell’attenzione di qualche teppista che ne ha strappato l’adesivo che simula (ma a quanto pare solo questo) l’obbiettivo di una macchina fotografica. Ma sotto non c’è niente, a riprova di come questi autovelox siano (per ora ) posticci e piazzati con il solo scopo di spaventare chi corre troppo.