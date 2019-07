Serie D e Futsal, LND: «Il nuovo pallone ufficiale sarà Nike»

Il nuovo pallone ufficiale del campionato nazionale di serie D, dei campionati nazionali di Futsal e di tutte le manifestazioni nazionali della LND sarà Nike. L’accordo per la distribuzione avverrà in esclusiva con GTZ Distribution e sarà valido fino alla stagione 2020/2021.

«Sono orgoglioso di annunciare questa intesa – ha commentato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia – L’accordo con un’azienda così importante evidenzia che il nostro movimento si è ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama calcistico italiano. Si tratta di una partnership in grado di aumentare l’appeal dei nostri campionati e di attrarre nuove risorse per sostenerli».

«Il Futsal ha aperto la strada a questa collaborazione: potersi fregiare di tale accordo è la testimonianza del magnifico stato di salute attuale in cui si trova la nostra disciplina – ha spiegato il presidente della Divisione Calcio a 5 Andrea Montemurro – Sempre maggiori grandi aziende e media scelgono di affiancarsi al nostro brand, questo ci infonde nuovi stimoli e conferma la bontà del percorso che abbiamo intrapreso».

«In quest’ultimo anno è stato fatto un lavoro importantissimo ed enorme con LND, Serie D e Divisione Calcio a 5 per fare in modo che si potesse offrire a tutte le squadre un pallone dotato di tutte le migliori tecnologie e accessibile a tutte le categorie. Posso anticipare che il risultato è stato raggiunto – ha dichiarato l’amministratore delegato di GTZ Distribution Riccardo Trolese – Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di questo grande risultato e non posso che aggiungere: adesso che abbiamo il pallone, che il gioco abbia inizio».