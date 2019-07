Scuola Pascoli inagibile, le dichiarazioni di Sanremo Libera

Sanremo. Le dichiarazioni di Sanremo Libera sulla questione scuola Pascoli:

«La questione Pascoli non si può più ridurre a terreno di conquista amministrativa, nemmeno per le veloci e generiche dichiarazioni formali di circostanza, e ancor meno per i facili commenti sui social visti i temi delicatissimi della sicurezza dei nostri ragazzi durante lo studio, insieme alla memoria storica che quella scuola rappresenta per Sanremo.

Scuola intesa come edificio sicuro che custodisce e tutela il diritto allo studio: il primo luogo sociale esterno a cui una famiglia affida i propri figli; per Sanremo Libera l’argomento merita ponderatezza ed una seria vigilanza sui fatti.

Dopo un’attenta analisi degli atti visionati – ancora in corso, non si esclude di reperirne ulteriori che a nostro avviso potrebbero contribuire a consegnarci un quadro completo sulla situazione della Pascoli – Sanremo Libera non solo ha organizzato la cronologia degli atti, ma ha focalizzato l’attenzione sullo specifico ruolo dei soggetti mittenti e destinatari delle istanze, gli intervalli di tempo intercorsi nei contatti ed i loro contenuti, il cui esito ci impone sostanzialmente qualche interrogativo:

Possiamo attribuire responsabilità in capo alla sola componente Amministrativa comunale? Possiamo valutare le medesime responsabilità in capo alla Provincia? Possiamo escludere responsabilità in capo agli Uffici del Comune di Sanremo (Responsabili del Procedimento, Dirigenti di Settore etc.)? Possiamo ritenere che la complessa questione venga sbrogliata solo tramite lettura degli atti dal 2018 ad oggi?

Sanremo Libera è e sempre sarà per la verità pubblica, senza partecipare al gioco delle sedie. La nostra priorità è definire tutti gli atti intervenuti sull’edificio scolastico per continuare ad occuparci della massima tutela e miglior scelta logistica delle future aule destinate ai nostri ragazzi, sia per gli Operatori che ci hanno contattato e per quei lavoratori della “Segreteria Alunni” ancora impegnati in sede sino al prossimo mese di settembre».