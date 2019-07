Scomparso ad Andora diciannovenne di Imperia: mobilitazione per ritrovare Rafael Baroni

Imperia. Ricerche in tutta la zona per ritrovare Rafael Baroni. Si teme anche che il diciannovenne di Imperia scomparso da ieri sera ad Andora abbia tentato di entrare in un noto locale sulla scogliera passando dal retro e che sia caduto in mare o proprio sulle rocce.

Dalla scorsa notte, infatti, non si hanno più sue notizie. Il giovane, che due stagioni anni fa faceva parte della Juniores dell’Imperia calcio si è presentato all’ingresso di un locale ad Andora ma sarebbe stato allontanato dalla sicurezza. Da quel momento si sono perse le sue tracce.

Sui social è stata subito diffusa la foto del ragazzo ed è stata presentata denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Andora.

Le squadre dei Vigili del fuoco impegnate sono arrivate da Savona e da Albenga, oltre al nucleo cinofili. Attesi anche i sommozzatori.

Sono stati gli stessi amici del diciannovenne a dare l’allarme, per tutta la giornata assieme ai genitori hanno provato a cercarlo e rintracciarlo, ma nulla, nessuno esito.

Così la madre del ragazzo ha presentato formale denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di Andora: i militari hanno fatto partire le indagini del caso.

Anche sui social è stata diffusa la foto del giovane, nella speranza che qualcuno possa averlo visto o notato.