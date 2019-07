Scomparsa di Giovanni Imberti, il ricordo degli Irriducibili Sanremo

Sanremo. Gli Irriducibili Sanremo vogliono ricordare Giovanni Imberti mancato all’affetto dei suoi cari in questi giorni.

Nato a Ventimiglia il 21 ottobre 1936 vestì la maglia biancazzurra nella stagione 1956/1957 in serie C a girone unico. Era la Sanremese del presidente Alfredo Morosetti e dell’allenatore Mario Ventimiglia che si classificò tredicesima in campionato. «Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze» – affermano gli Irriducibili Sanremo.