Santo Stefano al Mare, Yacht Club Aregai al primo meeting scuola vela della I zona Fiv

Santo Stefano al Mare. In una calda giornata di fine giugno si è svolto alla Lega Navale Italiana di Santa Margherita Ligure il primo meeting scuola vela della I Zona FIV. All’attività hanno partecipato in totale una trentina di ragazzi provenienti da LNI Rapallo, LNI Santa Margherita Ligure, LNI Genova centro, Yacht Club Aregai, Circolo Nautico Rapallo e Circolo Velico Recco.

«Gli allievi istruttori si sono impegnati per far divertire i ragazzi in mare organizzando svariati giochi e attività: pulire il mare dai rifiuti, abbraccia la boa e tanti altri; inoltre c’è stata l’occasione di provare barche diverse, optimist, rs feva xl e laser vago. Questi sono gli ingredienti di una piacevole giornata in mezzo al mare. Ottimo è stato il pranzo gentilmente offerto a tutti! Per concludere si ringrazia: la LNI di Santa Margherita Ligure per l’ospitalità, il CTZ Luca Bogliolo, il Segretario della I Zona FIV Maurizio Manzoli e gli istruttori: Michele Buriani, Gian Bartolo Barnao, Mattia Maffei e tutti gli allievi istruttori. Infine un grande grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato» – fanno sapere gli organizzatori.

Prossimo doppio appuntamento: meeting scuola vela ad Aregai e Arma il 4/5 luglio; pronti per un’altra giornata di istruzione e divertimento. Si ricorda che, per gli allievi istruttori, la partecipazione ai Meeting Scuola Vela è valida come attività zonale per accedere al terzo modulo del corso istruttore I livello.