Sanremo, vinta la gara per i gonfiabili in piazza Colombo: aggiudicata l’installazione

Sanremo. Sono state tre le offerte giunte a Palazzo Bellevue per l’installazioni dei gonfiabili in piazza Colombo.

Questa mattina, nella sala degli Specchi del Comune, si è tenuta l’apertura delle buste. A ottenere l’aggiudicazione provvisoria – diventerà definitiva dopo la verifica dei certificati da parte degli uffici – è stata la ditta individuale intestata a Sonnj Claudi di Besozzo provincia di Varese.

Nel progetto presentato, la ditta propone l’installazione di un castello gonfiabile di Mago Merlino e un uno scivolo più percorso a tema la giungla. Delle altre due offerte, una è risultata non essere in possesso dei requisiti necessari per partecipare all’asta pubblica.

Completata la procedura di assegnazione, si prevede che l’apertura del parco divertimenti per i più piccoli possa avvenire alla fine della prossima settimana. L’amministrazione comunale ha stabilito che il villaggio di piazza Colombo potrà rimanere aperto dalle 21 alle 24.