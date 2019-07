Sanremo. In data odierna, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute al comando di Sanremo circa la presenza di venditori abusivi che esponevano merce a marchio contraffatto in via Matteotti in particolari orari della giornata, è stato predisposto un servizio in abiti civili dedicato a questa problematica.

Durante lo svolgimento di tale operazione veniva individuato un soggetto che poneva in vendita numerosi articoli di pelletteria in via Matteotti, il quale nonostante tentasse la fuga, è stato bloccato dai numerosi agenti in borghese. Il fermato, cittadino senegalese di 41 anni irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti specifici, è stato fotosegnalato e nuovamente denunciato a piede libero per la vendita di merce a marchio contraffatto e ricettazione, nonché per l’inottemperanza alla normativa in materia di immigrazione.

La merce in suo possesso, 57 articoli tra borse, portafogli e cinture dei più noti marchi italiani ed internazionali, è stata posta sotto sequestro e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.