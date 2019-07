Sanremo, venerdì scatta l’isola pedonale in piazza Colombo: divieto di transito

Sanremo. Dal giorno 19 luglio all’8 settembre, dalle 20 alle ore 00.30, in piazza Colombo scatta il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli. Sono derogati dai divieti di transito i mezzi di polizia, soccorso, emergenza e i proprietari di posto auto privato.

Via B. Asquasciati, l’area di sosta Taxi e spazi di sosta per diversamente abili sono raggiungibili percorrendo via San Francesco. Per l’ordinanza completa Leggi qui.