Sanremo, ecco il Velo Ok che funziona: la Municipale parte con le multe

Sanremo. Dopo giorni di polemiche sull’inutilità dei Velo Ok, la Municipale sta posizionato il “tubone” arancione contro l’alta velocità con autovelox e macchina fotografica attivi. La sperimentazione è partita ieri in corso Mazzini, e oggi è continuata in via Padre Semeria, nei pressi dell’ecopunto per la raccolta differenziata.

Il dispositivo, con funzione deterrente per chi pesta troppo sul pedale dell’accelleratore, come sulla manetta della moto, è mobile. E, se in totale sono circa una decina i grossi cilindri installati nelle diverse vie cittadine, la copertura cilindrica con all’interno la strumentazione per la rilevazione sarà posizionata su ciascuno di essi a spot.

A quanto dovranno attenersi gli automobilisti che incontrano un Velo Ok? A 50 km/h. Mentre la polizia è tenuta a stare nei pressi del dispositivo, segnalando lungo la strada che in quel tratto è in corso la rilevazione della velocità. Quest’ultima sarà effettuata tramite sensori che trasmettono il dato a un pc portatile mediate wifi.

Come spiega il comandante Claudio Frattarola: «Il sistema è stato messo in funzione ieri da corso Mazzini dove abbiamo fatto 500 rilevamenti di cui 16 verbali, quindi arriveranno 16 multe a casa di chi ha accelerato troppo. L’obiettivo della Municipale e del Comune non è quello di fare cassa ma di rendere più sicure le nostre strade».