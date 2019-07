Sanremo. Una folla commossa, ieri pomeriggio, ha dato l’ultimo saluto a Biagio “Gino” Cassese nella parrocchia di S. M. degli Angeli. Si è spento lunedì, all’età di 73 anni, presso il centro per Cure Palliative di Sanremo.

Nonno Gino era un volto molto conosciuto in città, sia per il suo carattere gioioso e sorridente, nonostante una vita non sempre semplice, sia per i suoi trascorsi lavorativi, ex dipendente della Croce Rossa Italiana e ex ristoratore. Gino lascia la moglie Mirella, con la quale nel mese di marzo scorso aveva festeggiato i 50 anni di matrimonio. Una bellissima storia d’amore la loro, suggellata dalla nascita di cinque splendidi figli, Paolo, Monica, Cinzia, Cristina e Francesca. Una famiglia con un’unione familiare rara quella dei Cassese, fondata sui più semplici valori cristiani trasmessi quotidianamente anche ai numerosi nipoti.

La famiglia ringrazia parenti, amici e conoscenti che ieri pomeriggio hanno preso parte alle esequie, a dimostrazione del fatto che Gino ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei tanti che lo hanno conosciuto.