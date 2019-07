Sanremo, uno sportello bancomat al Mercato Annonario: la proposta del consigliere Lombardi

Sanremo. Uno sportello bancomat al Mercato Annonario. E’ la proposta del consigliere di opposizione Luca Lombardi (Fratelli d’Italia) presentata in un ordino del giorno da discutere nel prossimo consiglio comunale.

Secondo Lombardi l’installazione costituirebbe un servizio di pubblica utilità che verrebbe incontro alle esigenze non solo degli operatori commerciali ma anche delle tante persone, residenti o turisti, che giornalmente frequentano il mercato cittadino.

La necessità della postazione, da collocarsi all’ingresso est o all’interno della struttura, era già stata evidenziata da parte del referente del dipartimento commercio ed attività produttive di Fratelli d’Italia Sanremo, Antonio Consiglio, non solo per l’elevata affluenza di persone ma anche per il fatto che il più vicino istituto bancario dista oltre mezzo chilometro.