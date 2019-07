Sanremo. Non appena conclusi i fasti di Bravo Jazz 2019, ecco che il centro storico di Sanremo torna protagonista con il festival rock più radicato del Ponente ligure, quest’anno atteso all’importante traguardo dei suoi vent’ anni.

“Rock in the Casbah”, in programma da mercoledì 31 luglio a sabato 3 agosto a Sanremo, torna pertanto con la sua straordinaria energia per confermare una immagine altra del centro storico spesso ritenuto a torto luogo pericoloso, lontano da rotte turistiche. Vent’anni che hanno praticamente avvicinato due generazioni ad un diverso rapporto con le vecchie mura della Pigna, scoprendole per quello che sono: una straordinaria risorsa di verità e bellezza, il cuore della città storica, quella che conserva la sua più viva autenticità.

Organizzata dall’associazione Fare Musica con il contributo del Comune di Sanremo Assessorato alla Cultura e Turismo propone domani, Mercoledì 31 luglio, la prima di quattro serate di live dedicate al rock in tutte le sue sfumature, e promette un gran finale con un ritorno importante: sabato 3 agosto, ecco i Meganoidi, gruppo che era stato protagonista in una precedente edizione, segnando una sorta di svolta nella storia della rassegna. Start quindi mercoledì 31 luglio: Rock in the Casbah si apre all’insegna del rock “old school” con Mr. Sleazy Band. La band, riunita intorno al suo fondatore Mr Sleazy, dal 2011 accende un repertorio hard-rock/ glam, e con una formazione di musicisti piuttosto noti nella scena ligure si appresta a portare la carica del suo rock and roll “vecchia maniera”, fatto con la grinta giusta e con passione innata dei suoi componenti.

La serata prosegue con Pepè, originale cantautore originario del Sud Italia e naturalizzato a Sanremo, unisce elementi e ispirazioni del mezzogiorno con una poetica personalissima, frutto di viaggi (la permanenza a Barcellona) ed incontri. Si prosegue con i Waste Pipes, giovani alfieri del rock n’roll e affezionati sostenitori delle calde sonorità anni ’70, ma aperti ad ogni possibile influenza. Nati nel 2003 e con tre cd all’attivo, calcano le scene con un’intensa attività live in Italia e all’estero. A chiudere arrivano infine i Dobermann: con un pedigree ‘on the road’ conquistato metro dopo metro per le strade di mezza Europa sono tre rockers purosangue, protagonisti di uno spettacolo infuocato che non si ferma mai. La band nasce nel 2011 da un’idea del bassista e cantante Paul Del Bello, con lui il chitarrista Valerio ‘Ritchie’ Mohicano e il batterista Antonio Burzotta.

Il gruppo operativo di Fare Musica che svolge il lavoro logistico ed artistico è composto da Larry Camarda, Enzo Cioffi, Giancarlo Forte, Angelo Giacobbe e con Simone Parisi. Importante e fattiva la collaborazione di numerose figure che collaborano in prima linea quali Valerio Tudini ed altre che, nel tempo, hanno acquisito una specifica competenza sulla manifestazione. La visual art è ancora una volta a cura di Danilo Bestagno. Simone Parisi, alias Radiomandrake, intratterrà anche e presenterà tutte le serate, coinvolgendo il pubblico della Pigna con la sua personale interpretazione di “radio” in

diretta. L’allestimento audio-luci è a cura di Pico Service. Il servizio bar, organizzato da Fare Musica, sarà attivo in tutte le sere delle manifestazioni.

L’inizio dei concerti è previsto ogni sera alle ore 21.30. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. A seguire, il programma della prima serata ed una presentazione del cast artistico.

PEPÈ

Riccardo Pepé (Sanremo, 7 ottobre 1988) è un cantautore che dal 2016 suona con diversi gruppi locali, per arrivare dopo alcuni cambiamenti di formazione a suonare con la band che tutt’ora lo segue. Nel 2017 è a Barcellona, dove vive per alcuni mesi suonando in diversi locali della città. Nell’ estate del 2018 partecipa a numerosi festival della Liguria, vincendo diversi premi e riscuotendo un buon successo di critica. Attualmente sta lavorando al suo disco d’esordio.

MR SLEAZY

I Mr Sleazy nascono nel 2012 da un idea di Roberto Gambuti (alias Mr Sleazy), batterista polistrumentista ligure. Nel 2012 esce il primo album,“The Sleazy attraction”, suonato interamente da Sleazy, che vede la collaborazione con diversi cantanti del ponente ligure. Dopo alcuni cambiamenti di formazione i Mr Sleazy arrivano oggi a Rock in the Casbah con una band ormai consolidata: Mr Sleazy alla batteria, Chris alla voce, Dave Breeze e Andy Ambu alle chitarre, Steve al basso, Spike alle tastiere, Helene & Raffa ai cori, Mauro Breeze al Sax. I Mr Sleazy si preparano all’uscita del loro secondo album, “All or nothing“.

WASTEPIPES

I Waste Pipes sono attivi con la stessa formazione dal 2003, hanno alle spalle due album, due E.P, tre singoli, e vantano oltre 600 concerti tra Italia e Europa. Le sonorità della band richiamano il più classico Hard Rock contaminato dal Blues, con influenze Grunge, Dance e Funky. In questi 16 anni la band ha collaborato con numerosi artisti del panorama piemontese,

come Valerio Giambelli (Statuto), Gianni Condina, Mauro Tavella (Linea 77 e Persiana Jones) e Madaski (Africa Unite). I Waste Pipes hanno inoltre diviso il palco con Elio e Le Storie Tese, Fabio Treves Blues Band, Meganoidi, Perturbazione, D-A-D, The Bastard Sons of Dioniso, Pino Scotto, Thunder Express (ex-The Hellacopters) e Bobby Solo. L’ultimo lavoro discografico “Fake Mistake” è del 2016, distribuito da Atomic Stuff. Il primo singolo/video “Stay The Night”, è rappresentativo del mood dell’album, dove si mischiano moderno e classic rock, riff granitici e melodie. Dopo un momento di pausa, la band è tornata insieme a inizio 2019 e ora è al lavoro su un nuovo album.

DOBERMANN

Un pedigree ‘on the road’ conquistato per le strade di mezza Europa, tre rockers purosangue riuniti nel 2011 dal bassista e cantante Paul Del Bello, alla chitarra Valerio ‘Ritchie’ Mohicano e alla batteria Antonio Burzotta, che diventano ben presto uno dei gruppi più attivi nel circuito hard rock europeo. Nell’arco di cinque anni i Dobermann suonano in oltre 800 concerti, percorrendo più di 300.000 km in lungo e in largo per Italia, Svizzera, Francia, Austria, Olanda, Belgio, Inghilterra e Germania, collezionando oltre 120 date in Spagna e 180 nel Regno Unito. La band apre per Great White, the Quireboys, Richie Ramone, Blaze Bayley, Inglorious Gilby Clarke, Rocket from the crypt e Chris Holmes, e registra due album in italiano, indipendenti e auto-prodotti. I Dobermann mischiano sonorità di Ac Dc e Van Halen con il ‘vibe’ punk dei primi Police, inizialmente

con testi in italiano, per poi registrare nel 2017 il loro debut album in inglese “Pure Breed”, prodotto da Fabio Trentini (Guano Apes) e con la partecipazione di Ron ‘Bumblefoot’ Thal. Il disco colleziona recensioni eccellenti in tutta Europa, dove gira in tour.

Inizio spettacoli h 21.30 – Ingresso libero