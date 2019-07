Sanremo. Conto alla rovescia in vista del prossimo 31 luglio per l’evento “IntegrAbilmente in Mare“, giunto alla quarta edizione.

Sarà una giornata di promozione delle attività in mare all’insegna dell’integrazione. Avrà inizio alle 9.30 in piazzale Vesco e sarà organizzata dalla polisportiva IntegraAbili con Hsa Italia e Capitaneria di Porto di Sanremo.

C’è il patrocinio del Comune, della Guardia Costiera, e Inail sede di Inail. Gli ospiti saranno del quinto Nucleo Sub, Guardia Costiera, Subaquei Genova e saranno presenti gli acquascooter delka Polizia di Stato.